Кудрявцева получила "карусельную травму"
Лера Кудрявцева решила развлечься в парке аттракционов, а в итоге получила травму. Кресло со знаменитостью перевернулось в полете, и популярная блондинка изо всей силы ударилась головой. Обо всем произошедшем она сама рассказала в "Инстаграм". И добавила, что после удара все было как в тумане.
Сейчас ведущая шоу "Секрет на миллион" считает свой поступок глупым и предупреждает всех, что в будущем может "тупить" из-за травмы.
"Как обычно, начиналось все весело, медленно покачивая, пока этот стул не перевернулся на 360, и я со всей дури не долбанулась башкой. Дальше все как в тумане. Том ям, японское пирожное, кофе. Если я буду тупить, знайте: у меня карусельная травма", – сообщила звезда экрана в соцсети.
Все происходящее на аттракционе сняла мама Леры Кудрявцевой, которая с ужасом наблюдала за происходящим.
Подписчики телеведущей написали, что им страшно даже смотреть ролик. Они переживают за здоровье блондинки и советуют ей в следующий раз отказаться от экстремальных развлечений.
На отдых в Дубай Лера Кудрявцева поехала сразу после конфликта с каналом "МУЗ-ТВ". Как оказалось, ее не пригласили вести ежегодную музыкальную премию, заменив Ольгой Бузовой. Знаменитая блондинка не смогла простить такого поступка руководству компании и объявила о своем уходе. После этого телезвезда показала свой огромный нос.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин
Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик