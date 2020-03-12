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Кудрявцева получила "карусельную травму"

Кудрявцева получила "карусельную травму"
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая ударилась головой на отдыхе

Лера Кудрявцева решила развлечься в парке аттракционов, а в итоге получила травму. Кресло со знаменитостью перевернулось в полете, и популярная блондинка изо всей силы ударилась головой. Обо всем произошедшем она сама рассказала в "Инстаграм". И добавила, что после удара все было как в тумане.

Сейчас ведущая шоу "Секрет на миллион" считает свой поступок глупым и предупреждает всех, что в будущем может "тупить" из-за травмы.

"Как обычно, начиналось все весело, медленно покачивая, пока этот стул не перевернулся на 360, и я со всей дури не долбанулась башкой. Дальше все как в тумане. Том ям, японское пирожное, кофе. Если я буду тупить, знайте: у меня карусельная травма", – сообщила звезда экрана в соцсети.

Все происходящее на аттракционе сняла мама Леры Кудрявцевой, которая с ужасом наблюдала за происходящим.

Подписчики телеведущей написали, что им страшно даже смотреть ролик. Они переживают за здоровье блондинки и советуют ей в следующий раз отказаться от экстремальных развлечений.

На отдых в Дубай Лера Кудрявцева поехала сразу после конфликта с каналом "МУЗ-ТВ". Как оказалось, ее не пригласили вести ежегодную музыкальную премию, заменив Ольгой Бузовой. Знаменитая блондинка не смогла простить такого поступка руководству компании и объявила о своем уходе. После этого телезвезда показала свой огромный нос. 

Дарья ПЕТРОВА

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