Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Импланты плесневеют": Кудрявцева раскрыла последствия пластических операций

"Импланты плесневеют": Кудрявцева раскрыла последствия пластических операций
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая выступает против увеличения бюста

Лера Кудрявцева около 15 лет прожила с искусственной грудью. Однако в прошлом году врачи были вынуждены экстренно госпитализировать ее, поскольку один из имплантов порвался. Телеведущая рассказывала, что врачам пришлось буквально "выгребать" из нее силикон, поскольку он протекал в ее организм около 5 лет. 

После этого случая Кудрявцева отказалась возвращать все на место, вернувшись к прежним размерам груди. В последнее время она стала активно выступать против любых попыток девушек изменить свои формы. 

Телеведущая во время общения с пластическим хирургом рассказала о трагических последствиях подобных операций. Она утверждает, что поскольку этот бизнес очень прибыльный, врачам невыгодно говорить о проблемах после процедуры. 

"Импланты в груди пропотевают, и даже плесневеют", – рассказывает Лера во время прямого эфира с пластическим хирургом. Видео сохранилось на ютуб-канале Instagram Live. 

Специалист подтвердил, что в некоторых случаях имплант может приводить к образованию клеточной лимфомы – эти данные подтверждают многочисленные исследования. Однако хирург утверждает, что происходит подобное крайне редко. По поводу плесени медик сообщает, что это может быть заводским браком, а это один из основных рисков. 

Сейчас телеведущая призывает всех девушек подробнее изучить информацию о последствиях, прежде чем ложиться под нож ради красоты. Хотя сама Лера Кудрявцева готова даже нарушать правила, чтобы оставаться красивой. Недавно ее поймали за запрещенным занятием, на которое она пошла ради своей внешности. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Рост тарифов ЖКХ и выплата пособий: как изменится жизнь с 1 июня

Россияне начинают плавно возвращаться к прежней жизни

Президент России объявил дату Парада Победы

Путин отдал приказ готовиться к мероприятию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей