Телеведущая выступает против увеличения бюста

Лера Кудрявцева около 15 лет прожила с искусственной грудью. Однако в прошлом году врачи были вынуждены экстренно госпитализировать ее, поскольку один из имплантов порвался. Телеведущая рассказывала, что врачам пришлось буквально "выгребать" из нее силикон, поскольку он протекал в ее организм около 5 лет.

После этого случая Кудрявцева отказалась возвращать все на место, вернувшись к прежним размерам груди. В последнее время она стала активно выступать против любых попыток девушек изменить свои формы.

Телеведущая во время общения с пластическим хирургом рассказала о трагических последствиях подобных операций. Она утверждает, что поскольку этот бизнес очень прибыльный, врачам невыгодно говорить о проблемах после процедуры.

"Импланты в груди пропотевают, и даже плесневеют", – рассказывает Лера во время прямого эфира с пластическим хирургом. Видео сохранилось на ютуб-канале Instagram Live.

Специалист подтвердил, что в некоторых случаях имплант может приводить к образованию клеточной лимфомы – эти данные подтверждают многочисленные исследования. Однако хирург утверждает, что происходит подобное крайне редко. По поводу плесени медик сообщает, что это может быть заводским браком, а это один из основных рисков.

Сейчас телеведущая призывает всех девушек подробнее изучить информацию о последствиях, прежде чем ложиться под нож ради красоты. Хотя сама Лера Кудрявцева готова даже нарушать правила, чтобы оставаться красивой. Недавно ее поймали за запрещенным занятием, на которое она пошла ради своей внешности.