Соведущему звезды сразу нашли замену

Лера Кудрявцева осталась без партнера, с которым проработала три года. Оскар Кучера решил покинуть программу "Звезды сошлись". Уход телеведущего с НТВ подтвердила его коллега.

Журналистам удалось выяснить, что шоумен рассказал о своем увольнении накануне, во время переписки с друзьями в соцсетях. "Не выдержал", – написал актер, объяснив, что ему надоели скандальные истории. Затем он, не сдержав эмоций, добавил:

"Силы закончились копаться в *** [грязи – прим. ред.]".

Кудрявцева и Кучера вели программу "Звезды сошлись" с 2017 года, причем благодаря шоу востребованность артистов росла. По данным "Комсомольской правды", в прошлом году за проведение одного мероприятия актер получал € 5 тыс., а в дуэте с Кудрявцевой его гонорары возрастали почти в два раза.

В беседе с iReactor телеведущая подтвердила уход своего коллеги из проекта, отметив, что программа будет выходить в привычном режиме. Новым партнером блондинки станет Александр Котловой, ранее уже заменявший актера в шоу.

Несколько месяцев назад Оскар Кучера пропал с телевизионных экранов. Позже он признался, что болел коронавирусом, поэтому решил не подвергать опасности своих коллег.