На Настю Ивлееву напало опасное насекомое

Сейчас популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева находится в Африке. Звезда в восторге от этого континента, однако опасности, подстерегающие туристов в тропиках, настигли и артистку. Сегодня звезду укусило насекомое. Атака пришлась на область пониже спины. При этом сама Ивлеева уверена, что на ее напала муха Цеце.

"У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться!", – жалуется своей многомиллионной аудитории телеведущая.

Звезда "Орла и решки" поделилась и другими подробностями своего состояния. Оказалось, место укуса сильно раздулось, и пораженная часть тела знаменитости стал похожа на табуретку. С такими трудностями артистке пришлось столкнуться во время съемок 23 сезона популярного тревел-шоу.

Многочисленные поклонники звезды не на шутку встревожились из-за произошедшего.

"Настя, осторожнее там с этими мухами!", "Надеюсь, ты не сильно пострадала!", – переживают фанаты.

Впрочем, многие обратили больше внимания на цветущий вид девушки и признались, что с нетерпением ждут новых выпусков шоу.

Кстати, недавно СМИ подсчитали, сколько заработает Ивлеева на съемках "Орла и решки". По слухам, за сезон она получит порядка 18 млн рублей.

