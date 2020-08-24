По слухам, напарница звезды получит за съемки в четыре раза меньше

Анастасия Ивлеева возвращается в программу "Орел и решка" – звезда вновь станет ведущей популярного тревел-шоу. По слухам, за сезон она получит порядка 18 млн рублей. О гонорарах Инстаграм-знаменитости стало известно в соцсетях.

Журналистам удалось узнать, что ведущим "Орла и решки" платят не только за сами съемки, но и за рекламные контракты, а также другие проекты. По данным СМИ, каждая серия нового сезона шоу о путешествиях принесет Ивлеевой 400 тыс. рублей. Кроме того, звезде заплатят по 500 тыс. руб. за каждую рекламную интеграцию. Таким образом, за 20 серий "Орла и решки" ведущая может получить около 18 млн руб., передает "Вокруг ТВ".

Напарницей Анастасии Ивлеевой станет подруга звезды Юлия Коваль. Ее гонорар, по слухам, в четыре раза меньше – 100 тыс. руб. за выпуск. И, если возвращения жены Элджея в шоу зрители ждали с нетерпением, то выбор второй ведущей поклонникам не понравился.

В "Инстаграм" телеканала "Пятница" появились комментарии разочарованных подписчиков: "А более неинтересную ведущую не могли пригласить?", "Придется пропустить и этот сезон. Тот сезон с Коваль тоже не смотрела".

Месяц назад Анастасия Ивлеева переболела коронавирусом. Инфекцию звезда подхватила вместе со своим мужем – популярным рэпером Элджеем.