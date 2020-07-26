Телеведущая призвала поклонников быть аккуратными, ведь инфекция никуда не делась

Анастасия Ивлеева сообщила фанатам в "Инстаграм", что заболела COVID-19. Диагноз подтвердился также у ее супруга Элджея.

"Напоминаю, что вирус никуда не делся",

– написала экс-ведущая "Орла и решки", опубликовав забавный кадр. На фото стоит пара у знака "Калифорнийск", к телам людей прикреплены с помощью фотошопа головы супругов.

Ивлеева пообещала позже рассказать подробности болезни, а также о том, как они поняли, что подхватили инфекцию из Китая.

Фанаты были шокированы этим известием. Многие отметили, что последние месяцы супруги соблюдали режим самоизоляции. Интернет-пользователи пожелали Ивлеевой и Элджею скорейшего выздоровления.

Ранее Ивлеева опубликовала видео в маске. Телеведущая объяснила, что болеет и, в шутку отметила, что, "естественно", коронавирусом", потому что другим сейчас не модно. Оказалось, что слова звезды были пророческие.