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Анастасия Ивлеева сообщила фанатам в "Инстаграм", что заболела COVID-19. Диагноз подтвердился также у ее супруга Элджея.
"Напоминаю, что вирус никуда не делся",
– написала экс-ведущая "Орла и решки", опубликовав забавный кадр. На фото стоит пара у знака "Калифорнийск", к телам людей прикреплены с помощью фотошопа головы супругов.
Ивлеева пообещала позже рассказать подробности болезни, а также о том, как они поняли, что подхватили инфекцию из Китая.
Фанаты были шокированы этим известием. Многие отметили, что последние месяцы супруги соблюдали режим самоизоляции. Интернет-пользователи пожелали Ивлеевой и Элджею скорейшего выздоровления.
Ранее Ивлеева опубликовала видео в маске. Телеведущая объяснила, что болеет и, в шутку отметила, что, "естественно", коронавирусом", потому что другим сейчас не модно. Оказалось, что слова звезды были пророческие.
Серьезного ущерба американские ограничения не нанесут, считает он