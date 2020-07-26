Звезда "Орла и решки" и ее муж заразились коронавирусом

Звезда "Орла и решки" и ее муж заразились коронавирусом
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая призвала поклонников быть аккуратными, ведь инфекция никуда не делась

Анастасия Ивлеева сообщила фанатам в "Инстаграм", что заболела COVID-19. Диагноз подтвердился также у ее супруга Элджея.

"Напоминаю, что вирус никуда не делся",

– написала экс-ведущая "Орла и решки", опубликовав забавный кадр. На фото стоит пара у знака "Калифорнийск", к телам людей прикреплены с помощью фотошопа головы супругов. 

Ивлеева пообещала позже рассказать подробности болезни, а также о том, как они поняли, что подхватили инфекцию из Китая. 

Фанаты были шокированы этим известием. Многие отметили, что последние месяцы супруги соблюдали режим самоизоляции. Интернет-пользователи пожелали Ивлеевой и Элджею скорейшего выздоровления. 

Ранее Ивлеева опубликовала видео в маске. Телеведущая объяснила, что болеет и, в шутку отметила, что, "естественно", коронавирусом", потому что другим сейчас не модно. Оказалось, что слова звезды были пророческие. 

Полина ИВАНОВА

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