Девушка никак не ожидала, что любимый выберет другую

Настя Ивлеева решила выяснить у своего супруга рэпера Элджея, кто из его родных и любимых лучше всего справляется с традиционной женской обязанностью – вкусным приготовлением обеда. Честный ответ возлюбленного не обрадовал популярную блогершу.

Сначала девушка спросила у мужа, кто лучше готовит – ее мама или его. На этот вопрос молодой человек ответил дипломатично. Рэпер заверил, что обе родственницы отлично готовят и очень дороги ему.

Потом Ивлеева решила узнать, что супруг думает о ее кулинарных талантах. Она попросила сравнить ее успехи на кухне с кулинарными способностями матери Элджея. На вопрос: "Кто готовит вкуснее, я или твоя мама", певец уверенно и без раздумий ответил: "Моя мама!".

После этого девушка надолго замолкла и лишь задумчиво переводила глаза из стороны в сторону.

Подписчики Ивлеевой поспешили утешить озадаченную знаменитость.

"Я бы своего супруга к маме после таких слов отправила. Вот мужики, конечно, неблагодарные!", "Это шедевр!", "Кто-то теперь будет жить с мамой", "Ну все, развод!" – веселятся в комментариях подписчики.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Николай Басков покуролесил с Настей Ивлеевой. Певец прикрепил к своему языку восемь прищепок, а телеведущая сама себе набила татуировку на животе.

