"Есть порох в шарманке": Басков покуролесил с Ивлеевой

"Есть порох в шарманке": Басков покуролесил с Ивлеевой
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярный певец выполнял забавные задания за деньги

Николай Басков стал первым участником нового Ютуб-шоу Насти Ивлеевой "Звезды, бабки, ставки". В программе звезды выполняли различные задания на деньги – так, например, певец прикрепил к своему языку восемь прищепок, а телеведущая сама себе набила татуировку на животе.

Создатели шоу заявили, что оно создано с целью весело провести время – "отлично покуролесить в гараже у твоего бати". Программа Ивлеевой стала неким продолжением "Прямого карантина", когда звезда "Орла и решки" проводила эфиры с артистами, выполняя нелепые задания.

В Ютуб-шоу Басков и Ивлеева пытались повторить челленджи, которые придумывали люди из разных городов. Если выполнить задание не удавалось, то артисты должны прислать деньги его автору.

Во время съемок певец с азартом участвовал в конкурсах и даже один раз в шутку грубо высказался в адрес ведущей. Впрочем, Ивлеева не обиделась – звезды знакомы давно и могут себе позволить подкалывать друг друга.

Поклонники, которые увидели "золотой голос России" в новом образе, судя по комментариям, были приятно удивлены:

"Басков ничеси какой оказывается раздувной, есть порох в шарманке", "Четкий, классный, позитивный – и в этом весь Басков!!! Еще и голосистый!!! Молодец!!!", "Басков действительно открылся", "Очень захватывающий получился выпуск",

написали в комментариях на "Ютуб".

Ранее Басков уже делился некоторыми фрагментами со съемок шоу. Так, сначала он станцевал с телеведущей, а затем и вовсе пообещал купить ее матери, которая также появилась в программе, раковину.

Карина СИРАЗОВА

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