Недуг стал сказываться на профессиональных качествах артиста

Александр Половцев, запомнившийся широкому зрителю своей ролью майора Соловца в сериале "Улицы разбитых фонарей", рассказал, как сумел побороть пагубное пристрастие к спиртному. Оказалось, он долгое время не мог избавиться от тяги к рюмке.

При этом дурная привычка начала сказываться и на его работе. Половцев рассказал, что со временем стал замечать, что ему все труднее дается запоминание текста.

"Вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу", – откровенничает знаменитость.

Половцев признается, что понимал – если продолжать так жить, "это может плохо закончиться". Однако бросить пить артист смог только после рождения детей.

В интервью изданию "Дни.ру", актер рассказал, что обе его возлюбленные – бывшая жена Юлия и нынешняя избранница Эсана приложили немало усилий, чтобы вытащить артиста из зависимости. Ради знаменитости женщины даже созванивались и совместно пытались найти выход из этой сложной ситуации.

Однако завязать со спиртным Половцеву помогла собственная сила воли. Он почистил организм и вот уже пять лет не пьет. Артист считает, что никакое кодирование не может помочь больному, пока он сам не примет для себя решение завязать.

Этим летом в СМИ появилась информация, что у другой звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили наследника. Актер Георгий Поздняков подозревал в содеянном нового избранника бывшей жены.

