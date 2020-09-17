Опять без белья: Шпица в обтягивающем наряде появилась на красной дорожке

Опять без белья: Шпица в обтягивающем наряде появилась на красной дорожке
Екатерина Шпица. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Образ актрисы в очередной раз стал поводом для обсуждений

Сегодня стартовал шестой день российского кинофестиваля "Кинотавр". И пока звезды обсуждают новинки в мире русского кино, их поклонники внимательно изучают наряды, в которых их кумиры появляются на красной дорожке. Вот уже который день образ Екатерины Шпицы не остается незамеченным. И если вчера звезда отечественного кино появилась на публике в прозрачном платье, то сегодня актриса надела более скромный наряд. Однако "перчинку" в образ она все-таки добавила – Шпица решила не надевать лифчик под обтягивающую водолазку. 

Сегодня актриса позировала перед фотографами в наряде в светлых тонах. Она надела светлый брючный костюм и водолазку в тон, подчеркнув талию широким ремнем с массивной  пряжкой. 

В "Инстаграме" аккаунт Super поинтересовался, как пользователи оценивают весьма провокационный образ Шпицы. Почти 70% опрошенных считают, что Екатерине очень идет ее наряд. Сама же артистка пожаловалась, что сегодня в Сочи не так солнечно, как было вчера. Возможно, именно поэтому ей пришлось остановить свой выбор на более теплых вещах. 

Напомним, что ранее Екатерина Шпица снялась без белья. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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