Актриса прикрыла тело легким плащом бежевого оттенка

Екатерина Шпица порадовала поклонников новым кадром. Актриса отправилась на профессиональную съемку. Для нее звезда кинематографа выбрала смелый наряд – она облачилась в воздушный бежевый плащ поверх обнаженного тела. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке.

Внимательнее подписчики разглядели, что знаменитость решила обойтись без нижнего белья, и подивились смелости любимицы.



"Что, без всего?", "Катя… Ну, так нельзя", "Голенькая Катерина Шпица", "Красивая дама!", "Катерина, вы всегда прекрасны", "Шикарно, красавица!" – пишут комментаторы.

Сама Екатерина Шпица в подписи к свежей публикации пообещала, что вскоре выложит остальные фотографии с этой съемки.

Ранее актриса предстала перед пользователями Сети в пышной юбке без кофты. Тогда звезда фильма "Крымский мост" по-настоящему заинтриговала подписчиков, заявив, что проводит социологическо-фотографическое исследование.