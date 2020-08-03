"Так нельзя": Шпица снялась без трусов

"Так нельзя": Шпица снялась без трусов
Екатерина Шпица. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса прикрыла тело легким плащом бежевого оттенка

Екатерина Шпица порадовала поклонников новым кадром. Актриса отправилась на профессиональную съемку. Для нее звезда кинематографа выбрала смелый наряд – она облачилась в воздушный бежевый плащ поверх обнаженного тела. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке.

Внимательнее подписчики разглядели, что знаменитость решила обойтись без нижнего белья, и подивились смелости любимицы.

"Что, без всего?", "Катя… Ну, так нельзя", "Голенькая Катерина Шпица", "Красивая дама!", "Катерина, вы всегда прекрасны", "Шикарно, красавица!" – пишут комментаторы.

Сама Екатерина Шпица в подписи к свежей публикации пообещала, что вскоре выложит остальные фотографии с этой съемки.

Ранее актриса предстала перед пользователями Сети в пышной юбке без кофты. Тогда звезда фильма "Крымский мост" по-настоящему заинтриговала подписчиков, заявив, что проводит социологическо-фотографическое исследование.

Ольга ФЕДОРОВА

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