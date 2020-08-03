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Екатерина Шпица порадовала поклонников новым кадром. Актриса отправилась на профессиональную съемку. Для нее звезда кинематографа выбрала смелый наряд – она облачилась в воздушный бежевый плащ поверх обнаженного тела. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке.
Внимательнее подписчики разглядели, что знаменитость решила обойтись без
нижнего белья, и подивились смелости любимицы.
"Что, без всего?", "Катя… Ну, так нельзя", "Голенькая Катерина Шпица", "Красивая дама!", "Катерина, вы всегда прекрасны", "Шикарно, красавица!" – пишут комментаторы.
Сама Екатерина Шпица в подписи к свежей публикации пообещала, что вскоре выложит остальные фотографии с этой съемки.
Ранее актриса предстала перед пользователями Сети в пышной юбке без кофты. Тогда звезда фильма "Крымский мост" по-настоящему заинтриговала подписчиков, заявив, что проводит социологическо-фотографическое исследование.
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