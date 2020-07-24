Звезда фильма "Крымский мост" заинтриговала пользователей Сети

Екатерина Шпица предстала перед подписчиками в необычном виде. Для новой фотосессии актриса надела пышную пачку. Знаменитость рискнула сняться в откровенном виде – она обошлась без кофты и показала фанатам изысканное нижнее белье.

Под свежей публикацией актриса оставила интригующую подпись.

"Провожу социологическо-фотографическое исследование", – написала Екатерина Шпица.

Фолловерам пришелся по вкусу новый кадр. Они отметили смелость артистки и оригинальность выбранного образа.

"Принцесса!", "Чудо, как хороша!", "Смело! Красиво! Молодец!", "Божественна!", "Красиво, трогательно, недоступно…", "Я в восторге от этого образа!", "Шикарная девушка!" – пишут восхищенные фанаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о необычной прогулке Екатерины. Актриса решилась отправиться на кладбище, где наткнулась на свежую могилу. Пугающие кадры звезда выложила в Сеть.