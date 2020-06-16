Звезда фильма "Крымский мост" поделилась пугающим видео

Екатерина Шпица опубликовала весьма необычные кадры в своем "Инстаграм". На них запечатлена леденящая душу прогулка актрисы – ночью на кладбище.

Судя по сообщению под роликом, таким образом для актрисы завершилось празднование Дня России.

При этом на видео Екатерина Шпица обсуждает с подругами необычную встречу – на кладбище они увидели старообрядцев.

Неожиданно кто-то из девушек воскликнул: "Свежая могила! Свежая могила, посмотрите!" Но это не испугало артистку, и она с подругами пошла дальше. В итоге компания дошла до места упокоения неизвестного человека, после чего повернула обратно.

"Пожелали светлого внеземного пути покойному и удалились", – подписала кадры Екатерина Шпица.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Екатерина Шпица переживала расставание с женихом.