"Свежая могила!": Шпица прогулялась по ночному кладбищу

"Свежая могила!": Шпица прогулялась по ночному кладбищу
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Крымский мост" поделилась пугающим видео

Екатерина Шпица опубликовала весьма необычные кадры в своем "Инстаграм". На них запечатлена леденящая душу прогулка актрисы – ночью на кладбище.

Судя по сообщению под роликом, таким образом для актрисы завершилось празднование Дня России.

При этом на видео Екатерина Шпица обсуждает с подругами необычную встречу – на кладбище они увидели старообрядцев.


Неожиданно кто-то из девушек воскликнул: "Свежая могила! Свежая могила, посмотрите!" Но это не испугало артистку, и она с подругами пошла дальше. В итоге компания дошла до места упокоения неизвестного человека, после чего повернула обратно.  

"Пожелали светлого внеземного пути покойному и удалились", – подписала кадры Екатерина Шпица.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Екатерина Шпица переживала расставание с женихом.

Ольга ФЕДОРОВА

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