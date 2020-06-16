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Екатерина Шпица опубликовала весьма необычные кадры в своем "Инстаграм". На них запечатлена леденящая душу прогулка актрисы – ночью на кладбище.
Судя по сообщению под роликом, таким образом для актрисы завершилось празднование Дня России.
При этом на видео Екатерина Шпица обсуждает с подругами необычную встречу – на кладбище они увидели старообрядцев.
Неожиданно кто-то из девушек воскликнул: "Свежая могила! Свежая могила, посмотрите!" Но это не испугало артистку, и она с подругами пошла дальше. В итоге компания дошла до места упокоения неизвестного человека, после чего повернула обратно.
"Пожелали светлого внеземного пути покойному и удалились", – подписала кадры Екатерина Шпица.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Екатерина Шпица переживала расставание с женихом.
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