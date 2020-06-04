Звезда фильма "Крымский мост" поделилась переживаниями с подписчиками

Екатерина Шпица, жених которой уехал от нее из Сочи по работе, разместила на своей страничке в "Инстаграм" новое фото. Под публикацией актриса пофилософствовала о человеческих судьбах, душевных страданиях и предательстве.

На новом кадре звезда киноленты "Крымский мост" предстала перед подписчиками в скромном наряде и под украшенным кружевными узорами зонтом. Образ девушки напоминает модниц прошлого века, а рассуждение под фотографией показали, что актриса серьезно задумалась о жизни. Возможно, причиной тому стал отъезд ее любимого. Руслан Панов вынужден был покинуть Сочи и уехал в Москву по работе.



Екатерина Шпица рассказала, как справляется с собственными волнениями. При этом актриса напомнила, что каждый человек переживает беду по-своему и не стоит по себе судить о чувствах других людей.

"Я сказала вчера своему другу, после предательства кто-то встанет и пойдет дальше, а кто-то позволит выкорчевать свое дерево жизни", – написала знаменитость.

Пользователи соцсети оценили способность актрисы анализировать жизненные ситуации и широко смотреть на мир. "Мне очень нравятся ваши мысли. Пишите почаще!", "Слова настоящей актрисы, глубоко проникающей в разные судьбы, истории", – отреагировали они.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Екатерина Шпица расслабляется на карантине. Актриса живет в Сочи уже несколько месяцев. А вот ее любимый Руслан Панов был вынужден уехать в Москву по работе.

