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Шпица расслабилась по полной на карантине

Шпица расслабилась по полной на карантине
Екатерина Шпица. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса нашла плюс в самоизоляции

Екатерина Шпица нашла способ расслабиться на карантине. Знаменитость признается, что начала кайфовать и теперь делает только то, что нравится ей самой. Сейчас артистка все время посвящает семье и отсыпается за долгие годы напряженной работы.

Звезда в "Инстаграм" написала, что сейчас редко принимает участие в каких-либо проектах и использует социальные сети, стараясь отдыхать от огромного потока информации.

Единственное, что заставляет себя делать Шпица – это заниматься спортом, так как о своем здоровье знаменитость заботится даже на карантине.

"Общение с внешним миром свелось к минимуму: так мне сейчас надо", – написала Екатерина Шпица в "Инстаграм".

Подписчики полностью поддержали актрису, которая захотела просто отдохнуть во время карантина, и начали обсуждать фото знаменитости в блоге, – дополняет "Пятый канал". Артистка поделилась снимком, где она позирует на отдыхе в элегантном платье, подчеркивающем изгибы тела.

"Очень точные слова", "Екатерина, подписываюсь под каждым вашим словом. Очень верно написано. От души", "Очень красивое фото, гармония и равновесие", "Хороший пост и красивая фотография" - написали в аккаунте Шпицы в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Дарья ПЕТРОВА

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