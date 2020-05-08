Актриса рассказала, как общается с поклонниками в социальных сетях

Екатерина Шпица вступила в спор со своими подписчиками из-за обращений "ты" и "вы". Знаменитость ответила на критику пользователей в социальных сетях – она написала, что сразу же отправляет в черный список "тыкающих грубых подростков" и "великовозрастных детин", предлагающих ей руку и сердце.

Актриса считает, что со всеми людьми, с которыми она не знакома лично, нужно общаться только на "вы". Другое обращение Шпица считает проявлением низкой культуры и демонстрацией своего превосходства, особенно при общении с персоналом.

"Другой подписчик упрекнул меня в том, что я, взывая к обращению ДРУГ К ДРУГУ на "вы", считаю СЕБЯ королевой, и гневно "отписался", - рассказывает знаменитость в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Подписчики Шпицу поддержали. Они практически единогласно согласились с ее мнением о том, что обращаться к малознакомым людям нужно вежливо.

Сейчас Екатерина Шпица часто общается с поклонниками в социальных сетях. Из-за коронавируса артистка осталась без работы. Сейчас звезда посвятила себя домашних хлопотам.

Ранее "Утро.ру" показало фото Екатерины Шпицы в обтягивающем платье с декольте.



