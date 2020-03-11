Актриса показала развлечения на отдыхе

Екатерина Шпица вместе с сыном Германом съездила на горнолыжный курорт "Роза Хутор". И рассказала соцсети артистка, чем заменяет стандартный инвентарь для катания.

В "Инстаграм"-историях актриса поместила видео, на котором показано как она спускается со снежной горки на мусорном пакете. В полном спортивном снаряжении кинозвезда несколько раз съехала вниз.

"Рядом тюбинги, но на мусорных пакетах веселее и интереснее", – прокомментировала знаменитость. И посоветовала покупать пакеты в одном из популярных бюджетных супермаркетов, где они плотные.

На одном из роликов видно, как актриса переворачивается через голову из-за поездки на мусорном пакете. В следующих видео оа пернесела на привычный тюбинг и съехала по скоростной трассе.

Ранее "Утро" рассказало, как Екатерина Шпица влезла в обтягивающее платье с глубоким декольте.