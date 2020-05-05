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Оказавшаяся без работы Шпица моет полы и посуду

Оказавшаяся без работы Шпица моет полы и посуду
Екатерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезда сериала "Полярный" призналась, что открыла в себе новые таланты на карантине

Актриса Екатрина Шпица поделилась с фанатами подробности своей самоизоляции. Красавица призналась, что рада проводить время со своими близкими и заниматься домашними хлопотами, такими как готовка борщей и мытьем пола и посуды. 

Шпица в своей социальной сети опубликовала длинный пост, в котором поведала, что за время карантина ничего "принципиально" нового о себе не узнала. Но вдруг поняла, что любит готовить! Так она кормит родных супами – борщом, солянкой, куриной лапшой. 

Кроме того, красавица призналась, что совсем не соскучилась по работе – ведь после отмены режима самоизоляции будет "не продохнуть". 

"Я даже не скучаю по друзьям, потому что очень давно, видимо, хотела закрыться в маленьком мирке ячейки из троих, и побыть с ними 24/7, сколько влезет", – призналась она.

Шпица рассказала фанатам, что за все это время прониклась маленькими радостями семейного быта – она моет посуду, развешивает выстиранное белье, протирает зеркала и моет полы. 

Поклонникам артистки ее откровения понравились.  "Сын.суп.сон..Правило 3 С.; Это просто супер! Вы в потоке, как говорят))) сначала с родителями на горных лыжах, а теперь вот в кругу уютной семьи! Просто Мечта!; Маленький хрупкий мир...женское счастье) в нежных ладошках..теплота объятий,уютный запах любимых...Будьте счастливы и здоровы!", – писали они. 

Ранее Екатерина Шпица разбирала фото на карантине и опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одной рубашке. 

Марина МОНРО

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