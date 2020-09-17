Актриса сменила привычный цвет волос

Для многих осень – время грусти и меланхолии. Для того, чтобы хоть как-то скрасить серые осенние будни яркими красками, актриса Марина Зудина решилась на смелые перемены в своем образе. Вдова Олега Табакова больше не блондинка: знаменитость сменила привычный цвет волос на огненно-рыжий.

Артистка выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию, на которой обнимает своего стилиста. Зудина смеется и, по мнению пользователей, выглядит слегка удивленной.

"Тот случай, когда очевидно, что гример любит красный цвет...! И это очень заразительно, потому что ну очеееень совпадает с моим собственным ощущением)", – написала актриса (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Поклонникам такой образ Марины Зудиной очень понравился. "Огонь. Открытое пламя! пожар!", "Как же Вам идет этот образ!!! Этот цвет", "Вам идут такие краски осени!", "Потрясающе красиво смотрится... Вы красавица...", "Как здорово! Идет вам", "Марина, вы настоящая зажигалочка!" – отметили в комментариях.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые подписчики считают, что с таким цветом волос звезда сериала "Содержанки" выглядит слишком вульгарной и старомодной.

Ранее стало известно, что после смерти своего мужа Олега Табакова актриса едва не лишилась работы в театре.