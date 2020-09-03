Актриса едва не лишилась работы в театре

Сегодня Марина Зудина празднует юбилей – 3 сентября вдове Олега Табакова исполнилось 55 лет. Актриса признается: время не лечит, и она до сих пор любит своего мужа. О судьбе кинозвезды после ухода режиссера – в материале "Утро.ру".

После потери любимого для женщины привычный мир рухнул, ведь с 16 лет он был рядом с нею. Актрисе было тяжело пережить трагедию: она отказывалась от работы и почти не выходила из дома.

"Почти 35 лет рядом находился мужчина – сначала как учитель, потом как любимый, которому я полностью доверяла",

– рассказывала вдова Табакова. По ее словам, мужу она обязана многим, ведь он был тем, кто ее сформировал.

Зудина едва не лишилась работы в театре – ходили слухи, что актрису вот-вот уволят. Однако ей удалось справиться со всеми трудностями, а сменивший режиссера на посту худрука Владимир Машков поддержал артистку. Им удалось исполнить мечту маэстро – в этом году состоится открытие нового театрального вуза имени Олега Табакова, передает "Пятый канал".

Ранее Марина Зудина призналась, что проведенные с мужем в реанимации дни помогли ей взглянуть на вещи по-другому. Кинозвезда, пережившая предательство, перестала бояться смерти.