Вдова Табакова рассказала о предательстве

Актриса поделилась воспоминаниями

После смерти Олега Табакова на пути Марины Зудиной было много трудностей. Их пришлось преодолевать уже без поддержки знаменитого мужа. Об этом рассказала сама актриса.

"За последнее время я испытала и предательства, и другие разочарования",

– отметила она в интервью. И добавила:

"Но по-прежнему считаю: пусть лучше тебя предадут, чем ты предашь".

Зудина постоянно вспоминает горячо любимого супруга и не может спокойно реагировать, когда слышит его голос в записи – "слезы сразу выступают на глаза" – или видит его самого на экране.

"Я не могу смотреть ничего из того, что связано с ним. Пока больно", –

поделилась актриса. Но жизнь продолжается, и она признала, что "начался иной этап".

При этом взгляды Марины, по ее словам, сильно изменились. На это повлияли последние дни с мужем. Пока Олег Павлович лежал в реанимации, она провела с ним 100 с лишним дней. Но ни страх перед смертью, ни отчаяние ее не сломили.

"Увидев столько боли, я на многое стала смотреть иначе. Произошла переоценка ценностей... Смерть – это не окончание жизни, а переход куда-то в другое измерение. Это встреча с теми, кого ты любил. Сегодня я не боюсь смерти",

– пояснила Зудина.

И добавила, что испытания закалили ее и сделали мудрее. А "чем больше настоящей боли испытываешь, тем меньше переживаешь по пустякам, с возрастом приходит понимание, что многое в жизни "режиссируется" не тобой", заявила Марина.

Теперь, оставшись без мужа, она знает, что "строить свою жизнь так, как это было при Олеге Павловиче", нельзя. Так как "сегодня все по-другому", она смотрит "на происходящее иным взглядом".

Зудина "всегда была сильным, ответственным и вовсе не инфантильным человеком, однако долгое время могла позволить себе роскошь быть слабой". А сейчас, по ее словам, "такой возможности нет, хотя рядом находятся люди, которые меня поддерживают".

Актриса также рассказала, что старший сын Павел уже взрослый и стал ее настоящей опорой. Она же все решения принимает сама, ведь больше "нет рядом мужчины, который возьмет за руку и скажет: "Все будет хорошо". Зато то же самое говорит ей дочь Маша, и Марина ей верит.

Поклонники откликнулись на публикацию интервью Зудиной в Сети. У многих ее слова вызвали "положительные чувства и эмоции". Они назвали Марину "достойной, умной, красивой женщиной", добавив:

"И, да! Она любила своего мастера", "Жалко Марину, видно, что она очень тяжело переживает утрату Табакова", "Я всегда любила Марину Зудину за актерский талант и женское очарование. Теперь, кроме того, меня восхищают ее ум, мудрость и умение любить. Их с Олегом Табаковым история любви – удивительная! То, что это была Любовь, настоящая, глубокая, я не сомневаюсь".