Сын бегал от гроба, любовник рыдал: в Москве попрощались с вдовой Евстигнеева

На похоронах актрисы были слезы и истерика

Церемония прощания с Ириной Цывиной началась в понедельник, 22 апреля, в 11:00. В Доме кино собрались близкие, друзья и коллеги звезды сериалов. Больше других страдали дети, показал себя и любящий мужчина.

Дочь и сын сидели у гроба матери и плакали. Несколько раз наследник, резко поднявшись с места, выбегал из зала. Сестра, закрывшая темными очками опухшие от слез глаза, бросалась за ним, и они возвращались.

Последний возлюбленный актрисы положил букет алых роз возле гроба и разрыдался. Через время Денис Серлюков вышел из зала и общался с журналистами, что родные звезды посчитали кощунством, отмечает StarHit.

Многие люди плакали и крестились у белоснежного гроба звезды. Зал был полон цветов, повсюду стояли венки.

Коллеги и поклонники смотрели кадры из фильмов и семейного архива Ирины Константиновны и выражали соболезнования ее родственникам. Многие тепло вспоминали актрису.

Большую помощь в проведении церемонии оказал Никита Михалков. Коллеги благодарили его за это. Благодаря ему звезда сериалов будет покоиться на актерской аллее Троекуровского кладбища, там, где похоронены Владислав Галкин и Вера Глаголева.

Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. Причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Скоропостижная кончина звезды сериалов "Кадетство" "Полицейский с Рублевки" и многих других стала ударом для друзей и близких, так как она почти не жаловалась на здоровье.



Евгений Благонравов, 24-летний сын Цывиной от первого брака – с Георгием Пусепом, – был близок с мамой и первым забил тревогу, когда не смог связаться с нею. Он и нашел актрису мертвой в ее квартире.

Между тем ранее стало известно, как накануне смерти актриса жаловалась подругам, что из-за постоянных ссор с сыном она почти не спит. Одна из них рассказала в программе "Ты не поверишь", что молодой ченловек брал у матери деньги без разрешения. И друзья, который приходили с наследников в дом, оставались там ночевать, матери очень не нравились.

А молодой любовник срочно собрал пресс-конференцию. На ней в окружении подрууг актрисы он объявил, что на наследство не претендует, но его сильно беспокоит,вопрос, почему умерла его женщина.

Ранее сообщалось, что три квартиры в столице и загородный дом в Мытищинском районе, которые остались от актрисы, получат ее дети.