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Вдова Табакова разделась догола рядом с молодым актером

Вдова Табакова разделась догола рядом с молодым актером
Марина Зудина. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса обнажилась на съемочной площадке

Марина Зудина впервые в жизни решилась на постельную сцену. Вдове Олега Табакова пришлось раздеться рядом с молодым актером, который по сюжету сериала "Содержанки", играет ее любовника.

В кадре Зудина снимает с себя шубу, а после уединяется с любовником, при этом зрители видят ее голую грудь. Сцена по сравнению со всем остальным сериалом получилась довольно скромной, однако вдова Табакова впервые разделась перед камерами, – пишет "ЭГ". 

Предыдущий сезон сериала снимал Константин Богомолов, сейчас руководит съемками режиссер Дарья Жук. Главную роль в фильме играет бывшая жена Богомолова. Дарья Мороз в фильме тоже не раз раздевалась, а в "Инстаграм" продолжает выкладывать сексуальные снимки.

Ранее Марина Зудина заговорила о причинах смерти Олега Табакова.

Дарья ПЕТРОВА

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