Актриса пришла на юбилей покойного мужа не одна

Марина Зудина два года назад похоронила супруга – легендарного артиста и режиссера Олега Табакова, который скончался после продолжительной болезни. Однако во время празднования его юбилея вдову заметили в компании другого мужчины. Им оказался руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кировский.

Совместные снимки были сделаны на памятном мероприятии в честь 85-летия со дня рождения Олега Табакова.

На кадрах счастливая Марина Зудина тепло общается с Александром Кибовским. На фоне можно увидеть портрет Олега Табакова.

Однако никакого официального подтверждения от самой “пары” получено не было. Остается только гадать, действительно ли 54-летняя Марина Зудина нашла нового избранника.

По сообщению СМИ, ранее актриса заявляла, что Олег Табаков останется единственным мужчиной в ее сердце. По словам Зудиной, она не видит рядом с собой кого-то другого.

Ранее появилась информация, что в Москве собираются установить два памятника Олегу Табакову. Один – на Новодевичьем кладбище, где похоронен актер, а второй – на Сухаревской площади, неподалеку от Новой сцены театра.

Олег Табаков умер в марте 2018 года в возрасте 82 лет. Звездная пара растила двух детей – сына Павла и дочь Машу. С прошлого года вокруг личной жизни Марины Зудиной ходят странные слухи.