Вдову Табакова заметили в компании нового "избранника"

Вдову Табакова заметили в компании нового "избранника"
Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса пришла на юбилей покойного мужа не одна

Марина Зудина два года назад похоронила супруга – легендарного артиста и режиссера Олега Табакова, который скончался после продолжительной болезни. Однако во время празднования его юбилея вдову заметили в компании другого мужчины. Им оказался руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кировский.

Совместные снимки были сделаны на памятном мероприятии в честь 85-летия со дня рождения Олега Табакова. 

На кадрах счастливая Марина Зудина тепло общается с Александром Кибовским. На фоне можно увидеть портрет Олега Табакова.

Однако никакого официального подтверждения от самой “пары” получено не было. Остается только гадать, действительно ли 54-летняя Марина Зудина нашла нового избранника.

По сообщению СМИ, ранее актриса заявляла, что Олег Табаков останется единственным мужчиной в ее сердце. По словам Зудиной, она не видит рядом с собой кого-то другого.

Ранее появилась информация, что в Москве собираются установить два памятника Олегу Табакову. Один – на Новодевичьем кладбище, где похоронен актер, а второй – на Сухаревской площади, неподалеку от Новой сцены театра.

Олег Табаков умер в марте 2018 года в возрасте 82 лет. Звездная пара растила двух детей – сына Павла и дочь Машу. С прошлого года  вокруг личной жизни Марины Зудиной ходят странные слухи.

Фоторепортаж
Жена Табакова сильно сдала
Фото: &amp;#34;Утро&amp;#34; Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС +1
Анастасия ГОРЮНОВА

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