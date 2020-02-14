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Зудина заговорила о причинах смерти Табакова

Зудина заговорила о причинах смерти Табакова
Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга народного артиста поведала о вероятных причинах, которые могли ухудшить его состояние

Актриса Марина Зудина предположила, что ее муж, великий театральный режиссер и актер Олег Табаков, прожил бы на несколько лет дольше, если бы не история с кражей. По ее словам, исчезновение 677 миллионов рублей подкосило и без того слабое здоровье мэтра. Об этом она рассказала в откровенной беседе с Аллой Довлатовой. 

Зудина пояснила, что огромную сумму в несколько миллионов доверили  банку, с директором которого актеры были хорошо знакомы. Но это не помешало главе финансовой организации перевести деньги на другой счет. Руководителей госучреждения потом обвинили в растрате, рассказала в интервью "Русскому радио".

Пока неизвестно, вернут ли исчезнувшие деньги, однако артистка не унывает и верит в лучшее.  "Это на уровне госструктур все решается", – отметила актриса.

Вдова Табакова не стала раскрывать подробности печального случая отметив, что она не унывает и готова ждать столько, сколько нужно, пишет "Царьград".

После смерти Табакова Марина Зудина вернулась в работу. Сейчас она снимается в одном из самых обсуждаемых сериалах этого года "Содержанках", который снимает Константин Богомолов. 

Олег Табаков умер 12 марта 2019 года. Причиной его смерти стала длительная болезнь, с которой он пытался бороться несколько месяцев. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Такой великий артист и такая финансовая безграмотность...
Мда, отвыкают люди ездить в метро, и сразу теряют осмотрительность. Доверяют знакомым, друзьям, уборщицам.
Может, срабатывает привычка пробиваться везде по звоночку, по знакомству, по блату. И играет эта привычка с ними злую шутку.
А, может, просто наивные. Верят во что-то, в честность человеческую. Хотя могли бы догадаться, что за 10 лямов зелени кинут и не поморщатся. Грустно, пласт культуры ушел...
Гость
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Умер не 12.03.2019,а 12.03.2018. Прежде чем писать неправильную дату смерти,загляните в википедию
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