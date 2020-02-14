Супруга народного артиста поведала о вероятных причинах, которые могли ухудшить его состояние

Актриса Марина Зудина предположила, что ее муж, великий театральный режиссер и актер Олег Табаков, прожил бы на несколько лет дольше, если бы не история с кражей. По ее словам, исчезновение 677 миллионов рублей подкосило и без того слабое здоровье мэтра. Об этом она рассказала в откровенной беседе с Аллой Довлатовой.

Зудина пояснила, что огромную сумму в несколько миллионов доверили банку, с директором которого актеры были хорошо знакомы. Но это не помешало главе финансовой организации перевести деньги на другой счет. Руководителей госучреждения потом обвинили в растрате, рассказала в интервью "Русскому радио".

Пока неизвестно, вернут ли исчезнувшие деньги, однако артистка не унывает и верит в лучшее. "Это на уровне госструктур все решается", – отметила актриса.



Вдова Табакова не стала раскрывать подробности печального случая отметив, что она не унывает и готова ждать столько, сколько нужно, пишет "Царьград".

После смерти Табакова Марина Зудина вернулась в работу. Сейчас она снимается в одном из самых обсуждаемых сериалах этого года "Содержанках", который снимает Константин Богомолов.

Олег Табаков умер 12 марта 2019 года. Причиной его смерти стала длительная болезнь, с которой он пытался бороться несколько месяцев.