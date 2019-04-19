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Дети Цывиной поделят роскошное наследство

Ирина Цывина. Фото: www.globallookpress.com
Год назад артистке удалось отстоять свое имущество в суде

Три квартиры в столице и загородный дом в Мытищинском районе получат в наследство дети актрисы Ирины Цывиной. О внезапной смерти вдовы Евгения Евстигнеева СМИ сообщили 18 апреля.

По словам адвоката Юлии Вербицкой, особняк в деревне Ларево – самый дорогой актив, который достанется Евгению и Зинаиде Пусеп. На большой дом претендовал пасынок Цывиной, Александр Благонравовов, сын последнего мужа артистки, бизнесмена Александра Благонравова. По условиям мирового соглашения Цывиной досталось не только загородное жилье, но и 3 квартиры: две из которых находятся в центре Москвы, а третья – в Отрадном, Александр, в свою очередь, получил квартиру на улице Чаянова.

"Землю когда-то получил народный артист СССР Евгений Евтигнеев. После его смерти участок достался его молодой вдове – Ирине Цывиной. Но долгое время был не оформлен, а потом пришлось его выкупать у администрации района, когда Ирина была уже в браке с Благонравовым. Вместе они построили большой, благоустроенный дом... Это был ключевой актив в разделе имущества после смерти Благонравова", - 

объяснила Вербицкая сайту "Комсомольская правда". Она добавила, что теперь вся недвижимость достанется детям Цывиной от брака с продюсером Георгием Пусепом, за которого актриса вышла замуж после смерти Евстигнеева.

Похороны Ирины Цывиной состоятся в понедельник, 22 апреля. Артистка скоропостижно скончалась в ночь на 18 апреля.

Валентина МАЙОРОВА
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