Раскрыты подробности смерти знаменитой актрисы

Артистка скончалась от сердечного недуга

Ирины Цывина умерла из-за кардиомиопатии. Эта патология сердца, которая может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя.

О причине смерти сообщила близкая подруга вдовы Евстигнеева, которая занимается похоронами артистки – пишет "МК".

Актриса ушла из жизни в возрасте 56 лет 18 апреля. Выяснилось, что звезда давно страдала от повышенного давления, к тому же тяжело переживала разлуку с дочерью. Некоторое время назад ходили слухи, что у актрисы есть проблемы с алкоголем.

Актриса снималась во многих российских сериалах – "Кадетство", "Папины дочки", "Ольга", "Полицейский с Рублевки" и других. Также она сыграла в фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка".