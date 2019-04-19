Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты подробности смерти знаменитой актрисы

Ирина Цывина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка скончалась от сердечного недуга

Ирины Цывина умерла из-за кардиомиопатии. Эта патология сердца, которая может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя.

О причине смерти сообщила близкая подруга вдовы Евстигнеева, которая занимается похоронами артистки – пишет "МК".

Актриса ушла из жизни в возрасте 56 лет 18 апреля. Выяснилось, что звезда давно страдала от повышенного давления, к тому же тяжело переживала разлуку с дочерью. Некоторое время назад ходили слухи, что у актрисы есть проблемы с алкоголем.

Актриса снималась во многих российских сериалах – "Кадетство", "Папины дочки", "Ольга", "Полицейский с Рублевки" и других. Также она сыграла в фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко по телефону умолял Тимошенко проголосовать за него

В штабе политика готовы пойти на все, чтобы опередить Владимира Зеленского

Деньги на ветер: Захарова поставила на место назойливую ПАСЕ

Чтобы со стороны наблюдать за заседаниями евродепутатов, не обязательно тратить миллионы. Это можно сделать совершенно бесплатно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей