"Шок, в общем": раскрылись детали последних дней жизни вдовы Евстигнеева

Подруга и близкие актрисы потрясены ее кончиной

Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина ушла из жизни ночью 18 апреля. Печальную новость подтвердила ее подруга – актриса театра и кино Ксения Хаирова.

"Да, это правда... Тело было доставлено в морг в 01:36", – сообщила она "Пятому каналу". По словам женщины, причина смерти еще не установлена, нужно дождаться результатов экспертизы.

Смерть актрисы потрясла Хаирову. Всего четыре дня назад Цывина хорошо себя чувствовала, и ничего не предвещало беды.

"У нее были гости и все было прекрасно, и она вообще ничего не пила. Она пила воду, накрывала на стол и отмечала день рождения своей подруги. Шок, в общем",

– рассказала коллега. И добавила, что 14 апреля все было прекрасно.

Цывина редко жаловалась на самочувствие. Она бывала на светских мероприятиях, много общалась с коллегами. Поэтому для близких внезапный уход Ирины стал полной неожиданностью.

Вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина умерла. Ее тело без признаков жизни нашел сын Женя. Выяснилось, что актриса давно страдала от повышенного давления, из-за чего как-то раз даже пришлось отменить съемки. К тому же она тяжело переживала разлуку с дочерью. Обстоятельства ее смерти предстоит выяснить. Некоторое время назад ходили слухи, что у актрисы есть проблемы с алкоголем.

Актриса снималась во многих российских сериалах – "Кадетство", "Папины дочки", "Ольга", "Полицейский с Рублевки" и других. Также она сыграла в фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка", напоминает телеканал "360".