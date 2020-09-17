Радостная артистка снялась с ключами от нового жилища

Известная юмористка Елена Борщева решилась на крупную покупку. Знаменитость обзавелась отдельным жильем. Правда, квартиру пришлось брать в ипотеку. Однако это не омрачило настроение звезды. Своим счастьем Елена поделилась с многотысячной аудиторией.

"Поздравьте меня! Я стала счастливой обладательницей ипотеки на 26 лет!" – написала звезда Comedy Woman в микроблоге.

Радостный пост артистка сопроводила свежей фотографий. Борщева широко улыбается в объектив. Знаменитость одета в ярко-красную блузку и плащ зеленоватого оттенка. Образ дополняет сумка с золотистыми лямками и крупные золотые серьги-кольца.

Подписчики – а их у знаменитости почти 200 тыс. – поспешили поздравить любимицу с серьезным приобретением.

"Главное начать. Молодцы", "Поздравляем! Ура! Стимул не стареть", "Молодец! Ну, хоть на пенсии поживем", "Ленок, поздравляю!" – пишут комментаторы.

Напомним, Елена пришла на "Comedy Woman" в 2007 г., в 2012 г. она решила, что будет заниматься собственным проектом и ушла из шоу. Борщева замужем за мастером спорта по тяжелой атлетике Валерием Юшкевичем. Пара растит двух дочерей – Марту и Уму.

Кстати, недавно стало известно о закрытии популярного женского шоу. Comedy Woman выходило на экраны больше десяти лет.