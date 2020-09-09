Comedy Woman закрыли: экс-участница раскрыла причины

Comedy Woman закрыли: экс-участница раскрыла причины
Надежда Ангарская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористическое шоу выходило на экраны больше 10 лет

Тревожные слухи подтвердились: программу Comedy Woman все-таки закрыли. Съемку новых выпусков приостановили еще в декабре, но поклонники верили, что снова увидят любимых героев на экранах. О завершении проекта рассказала экс-участница Надежда Ангарская.

Юмористка поделилась, что узнала новость на собрании у продюсера. По ее мнению, проект перестал приносить деньги. Однако у создателей другое видение: то ли шоу изжило себя, то ли надоело – точную причину Ангарской не сообщили.

Участница Comedy Woman поделилась в Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", что все отнеслись к этому по-разному. Так, Ангарская вспомнила о том, что у нее семь кредитов, а выступлений давно не было.

Стоит отметить, что о закрытии проекта стало известно еще в декабре – когда и поползли слухи. Однако в недавнем интервью на канале "Петя любит выпить" еще одна участница Надежда Сысоева говорила: она надеется, что съемки вскоре должны возобновиться.

Карина СИРАЗОВА

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