Самая красивая женщина показала откровенные фото на берегу моря

Самая красивая женщина показала откровенные фото на берегу моря
Белла Хадид. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Супермодель продемонстрировала фигуру

Признанная красивейшой женщиной планеты Белла Хадид опубликовала на своей странице в соцсетях кадры с очередной фотосессии, которую провели на морском берегу. На снимках модель позирует в купальнике одного из мировых брендов.

Белла красуется, сидя на пляже и держа в руках кассетный плеер. Другой образ Хадид состоят из синего платья с декольте и гладкой укладкой. А еще один – из короткого топа и мини-юбки, в которой она улеглась на шезлонг. Все снимки сделаны на берегу моря.

Образ модели дополнен неизменными украшениями: серьгами из золота, кулоном и браслетами, которые надеты на обе руки.

Фотографии, выполненные за кулисами съемок ведущих рекламных брендов, вызвали фурор у поклонников.

"Вот бы мне стать такой же красивой", "Пожалуйста, выходи за меня", "Клянусь, твой молодой человек – самая везучая личность в мире", "Ты королева моего сердца и моей жизни", "Я люблю тебя, и мне очень приятно видеть, что ты так много моделируешь и растешь день ото дня, навсегда, моя любимая", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как Белла Хадид поделилась свежими кадрами, в очередной раз порадовав свою многочисленную аудиторию фотографиями с очень короткими шортами, которые подчеркивали ее тело.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Судно для достройки "Северного потока - 2" устроило странные маневры

Снабженец для укладки труб движется в сторону берегов России

"Пещерная русофобия": Медведев оценил желание Польши арестовать наших диспетчеров

Бывший глава РФ заявил, что отношения между странами соседи загоняют на самое дно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей