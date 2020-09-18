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Признанная красивейшой женщиной планеты Белла Хадид опубликовала на своей странице в соцсетях кадры с очередной фотосессии, которую провели на морском берегу. На снимках модель позирует в купальнике одного из мировых брендов.
Белла красуется, сидя на пляже и держа в руках кассетный плеер. Другой образ Хадид состоят из синего платья с декольте и гладкой укладкой. А еще один – из короткого топа и мини-юбки, в которой она улеглась на шезлонг. Все снимки сделаны на берегу моря.
Образ модели дополнен неизменными украшениями: серьгами из золота, кулоном и браслетами, которые надеты на обе руки.
Фотографии, выполненные за кулисами съемок ведущих рекламных брендов, вызвали фурор у поклонников.
"Вот бы мне стать такой же красивой", "Пожалуйста, выходи за меня", "Клянусь, твой молодой человек – самая везучая личность в мире", "Ты королева моего сердца и моей жизни", "Я люблю тебя, и мне очень приятно видеть, что ты так много моделируешь и растешь день ото дня, навсегда, моя любимая", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).
Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как Белла Хадид поделилась свежими кадрами, в очередной раз порадовав свою многочисленную аудиторию фотографиями с очень короткими шортами, которые подчеркивали ее тело.
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