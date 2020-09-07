Самая красивая женщина показала тело в ультракоротких шортах

Самая красивая женщина показала тело в ультракоротких шортах
Белла Хадид. Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пост набрал более миллиона лайков

Модель с мировой известностью Белла Хадид выложила на своей странице в соцсети свежие кадры. Американская красавица порадовала многомиллионную аудиторию стройными ногами и подтянутой фигурой.

На фотографиях звезда, признанная самой красивой женщиной в мире, позирует в экстремально коротких шортах, подчеркивающих идеальные линии ее тела.

Два из трех снимков фотосерии сделаны сзади. Белла заняла выгодный ракурс, продемонстрировав достоинства своей фигуры. Помимо джинсовых шорт, на знаменитости надет черный свитшот. Образ дополняют солнцезащитные очки и серьги в виде больших золотых колец.


Яркие кадры набрали более миллиона лайков. Армия фанатов пришла в восторг от новых фотографий своей любимицы.

"Как красиво!", "Люблю тебя!", "Ты выглядишь просто шикарно", "Королева", "Выходи за меня", "Ангел", "Самая красивая в мире!", – написали восхищенные пользователи.

Недавно "Утро.ру" показывало Беллу Хадид в весьма откровенном образе. Американская супермодель надела прозрачный топ без белья. Смелое фото звезда опубликовала перед церемонией награждения MTV Video Music Awards 2020.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Как Трамп хотел подлизаться к Путину: бывший адвокат раскрыл детали неудобной истории

Юрист объяснил причины, почему президент США восхищается лидером России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей