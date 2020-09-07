Пост набрал более миллиона лайков

Модель с мировой известностью Белла Хадид выложила на своей странице в соцсети свежие кадры. Американская красавица порадовала многомиллионную аудиторию стройными ногами и подтянутой фигурой.

На фотографиях звезда, признанная самой красивой женщиной в мире, позирует в экстремально коротких шортах, подчеркивающих идеальные линии ее тела.

Два из трех снимков фотосерии сделаны сзади. Белла заняла выгодный ракурс, продемонстрировав достоинства своей фигуры. Помимо джинсовых шорт, на знаменитости надет черный свитшот. Образ дополняют солнцезащитные очки и серьги в виде больших золотых колец.

Яркие кадры набрали более миллиона лайков. Армия фанатов пришла в восторг от новых фотографий своей любимицы.

"Как красиво!", "Люблю тебя!", "Ты выглядишь просто шикарно", "Королева", "Выходи за меня", "Ангел", "Самая красивая в мире!", – написали восхищенные пользователи.

Недавно "Утро.ру" показывало Беллу Хадид в весьма откровенном образе. Американская супермодель надела прозрачный топ без белья. Смелое фото звезда опубликовала перед церемонией награждения MTV Video Music Awards 2020.

