Американская супермодель надела прозрачный топ без белья

Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, перед церемонией награждения MTV Video Music Awards 2020 опубликовала фото до мероприятия. Одна из самых высокооплачиваемых моделей надела прозрачный топ, причем нижнего белья на звезде не было. Снимки появились в "Инстаграм".

Для церемонии Хадид выбрала топ из сетки темного цвета. Грудь модели прикрывала лишь черная лента. Свой образ артистка завершила прической в стиле 1990-х и серьгами-кольцами.

Супермодель опубликовала фото и видео со съемок, которые скорее всего проходили незадолго до премии. Подписчики оценили наряд звезды и написали, что с нетерпением ждут мероприятия: "Королева", "Восхитительная", "Очень красивая", "Вау".

Премия VMA состоялась сегодня в Нью-Йорке. Главные призы забрали The Weeknd, Ариана Гранде и Леди Гага. На красной ковровой дорожке блистала и Белла Хадид – ее фотографии уже появились в западных СМИ.

Напомним, что пластический хирург провел исследование, согласно которому модель признали самой красивой девушкой в мире – черты лица звезды максимально приближены к "золотому сечению".

Ранее Белла Хадид снялась в купальнике под водой.