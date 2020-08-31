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Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, перед церемонией награждения MTV Video Music Awards 2020 опубликовала фото до мероприятия. Одна из самых высокооплачиваемых моделей надела прозрачный топ, причем нижнего белья на звезде не было. Снимки появились в "Инстаграм".
Для церемонии Хадид выбрала топ из сетки темного цвета. Грудь модели прикрывала лишь черная лента. Свой образ артистка завершила прической в стиле 1990-х и серьгами-кольцами.
Супермодель опубликовала фото и видео со съемок, которые скорее всего проходили незадолго до премии. Подписчики оценили наряд звезды и написали, что с нетерпением ждут мероприятия: "Королева", "Восхитительная", "Очень красивая", "Вау".
Премия VMA состоялась сегодня в Нью-Йорке. Главные призы забрали The Weeknd, Ариана Гранде и Леди Гага. На красной ковровой дорожке блистала и Белла Хадид – ее фотографии уже появились в западных СМИ.
Напомним, что пластический хирург провел исследование, согласно которому модель признали самой красивой девушкой в мире – черты лица звезды максимально приближены к "золотому сечению".
Ранее Белла Хадид снялась в купальнике под водой.
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