Самая красивая женщина оголилась для съемок

Самая красивая женщина оголилась для съемок
Белла Хадид. Фото:Ciaopix/face to face/www.globallookpress.com
Американская супермодель надела прозрачный топ без белья

Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, перед церемонией награждения MTV Video Music Awards 2020 опубликовала фото до мероприятия. Одна из самых высокооплачиваемых моделей надела прозрачный топ, причем нижнего белья на звезде не было. Снимки появились в "Инстаграм".

Для церемонии Хадид выбрала топ из сетки темного цвета. Грудь модели прикрывала лишь черная лента. Свой образ артистка завершила прической в стиле 1990-х и серьгами-кольцами.

Супермодель опубликовала фото и видео со съемок, которые скорее всего проходили незадолго до премии. Подписчики оценили наряд звезды и написали, что с нетерпением ждут мероприятия: "Королева", "Восхитительная", "Очень красивая", "Вау".

Премия VMA состоялась сегодня в Нью-Йорке. Главные призы забрали The Weeknd, Ариана Гранде и Леди Гага. На красной ковровой дорожке блистала и Белла Хадид – ее фотографии уже появились в западных СМИ.

Напомним, что пластический хирург провел исследование, согласно которому модель признали самой красивой девушкой в мире – черты лица звезды максимально приближены к "золотому сечению".

Ранее Белла Хадид снялась в купальнике под водой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Экс-глава МИД Украины: Лукашенко для Путина уже "спекся"

Российский президент пользуется неадекватностью белорусского лидера, заявил Климкин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей