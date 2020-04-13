Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Самая красивая девушка в мире снялась в трусах

Самая красивая девушка в мире снялась в трусах
Белла Хадид. Фото: Gian Mattia D'Alberto/Lapresse/www.globallookpress.com
Американская супермодель приняла участие в необычной фотосессии на карантине

Белла Хадид, которую пластический хирург признал самой красивой женщиной мира, снялась для итальянского журнала Vogue, не выходя из квартиры. Необычную домашнюю фотосессию звезда провела из-за самоизоляции. Кадрами в нижнем белье модель поделилась в своем "Инстаграм".

Съемка проходила дистанционно по видеосвязи. На серии снимков Хадид позирует на полу в черных трусах и кофте с тигровым принтом. Во рту модель держала голубой воздушный шар.

На других фотографиях одна из самых высокооплачиваемых моделей предстала без одежды, прикрываясь букетом увядших роз. Такую необычную съемку звезде провела модный фотограф Брианна Капоцци, которая работала со многими известными брендами.

"Это потрясающе", "Нет слов", "Королева", "Мне так нравится эта идея", "Модели на карантине", – прокомментировали необычную фотосессию подписчики Беллы.

Карьера Хадид началась в 2014 г., и уже спустя несколько лет девушка стала одной из самых высокооплачиваемых моделей. Осенью 2019 г. звезду признали самой красивой женщиной в мире. К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, согласно исследованию которого лицо супермодели максимально приближено к "золотому сечению", пишет The Sun.

Ранее Белла Хадид снялась на кровати в одних трусах.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

820 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей