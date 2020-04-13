Американская супермодель приняла участие в необычной фотосессии на карантине

Белла Хадид, которую пластический хирург признал самой красивой женщиной мира, снялась для итальянского журнала Vogue, не выходя из квартиры. Необычную домашнюю фотосессию звезда провела из-за самоизоляции. Кадрами в нижнем белье модель поделилась в своем "Инстаграм".



Съемка проходила дистанционно по видеосвязи. На серии снимков Хадид позирует на полу в черных трусах и кофте с тигровым принтом. Во рту модель держала голубой воздушный шар.

На других фотографиях одна из самых высокооплачиваемых моделей предстала без одежды, прикрываясь букетом увядших роз. Такую необычную съемку звезде провела модный фотограф Брианна Капоцци, которая работала со многими известными брендами.

"Это потрясающе", "Нет слов", "Королева", "Мне так нравится эта идея", "Модели на карантине", – прокомментировали необычную фотосессию подписчики Беллы.

Карьера Хадид началась в 2014 г., и уже спустя несколько лет девушка стала одной из самых высокооплачиваемых моделей. Осенью 2019 г. звезду признали самой красивой женщиной в мире. К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, согласно исследованию которого лицо супермодели максимально приближено к "золотому сечению", пишет The Sun.

Ранее Белла Хадид снялась на кровати в одних трусах.