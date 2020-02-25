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Самая красивая девушка в мире оголила грудь

Самая красивая девушка в мире оголила грудь
Белла Хадид. Фото: Riccardo Giordano/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американская модель села на кровать в одних трусах

Белла Хадид опубликовала в "Инстаграм" фотографию без лифчика. Сначала мокрая знаменитость спрятала формы под полотенцем, а затем сбросила его и прикрыла грудь рукой. При этом закрыть бюст полностью у красотки не получилось.

За несколько часов снимок оценили более 1 млн. человек. Все дело в том, что Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире. К такому выводу пришел пластический хирург, который оценил лица знаменитостей. По его мнению, черты лица 23-летней модели близки к стандартам "золотого сечения".

С мнением специалиста согласны фотографы, поклонники и дизайнеры. Белла Хадид – одна из самых успешных моделей в мире.

"Как жить, когда увидел это", "Белла, что ты со мной делаешь", "Красота", "Ангельская внешность", "Прекрасная королева", "Ты почему такая голая", "Потрясающе",  - прокомментировали фото Беллы Хадид в "Инстаграм". 

Дарья ПЕТРОВА

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