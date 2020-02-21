Жена Влада Топалова похвасталась формами на пляже

Регина Тодоренко считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка". Новым фото красотка доказала, что получила такое признание зрителей не случайно. На снимке она позирует в трусах телесного цвета, которые высоко натянула – ягодицы оказались полностью обнаженными.

Кажется, что на фото девушка позирует практически голой, прикрывает ее тело только рубашка. По мнению комментаторов, ведущая телешоу очень преобразилась после рождения ребенка, они восхищаются ее красотой и пышными формами.

"Какое милое фото. Регина, Вы в прекрасной форме, и Вам очень идет материнство", "Какая же Вы хорошенькая", "Фигура очень красивая", "Идеально", "Вы шикарны", "Хороша", "Какая красота", "Какая попа красивая", "Ножки – огонь", "Зачетная попа", "Какая красивая фигура" – написали на странице звезды в "Инстаграм".

Под сексуальным фото отметился и муж знаменитости. Влад Топалов оставил множество смайликов и написал "нравишься". Отдыхать за границу вместе с женой и маленьким сыном он не поехал из-за работы.

Ранее Регина Тодоренко оголила накачанные ягодицы.