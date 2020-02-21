Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Почти голая: звезда "Орла и решки" высоко натянула трусы

Почти голая: звезда "Орла и решки" высоко натянула трусы
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Жена Влада Топалова похвасталась формами на пляже

Регина Тодоренко считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка". Новым фото красотка доказала, что получила такое признание зрителей не случайно. На снимке она позирует в трусах телесного цвета, которые высоко натянула – ягодицы оказались полностью обнаженными.

Кажется, что на фото девушка позирует практически голой, прикрывает ее тело только рубашка. По мнению комментаторов, ведущая телешоу очень преобразилась после рождения ребенка, они восхищаются ее красотой и пышными формами.

"Какое милое фото. Регина, Вы в прекрасной форме, и Вам очень идет материнство", "Какая же Вы хорошенькая", "Фигура очень красивая", "Идеально", "Вы шикарны", "Хороша", "Какая красота", "Какая попа красивая", "Ножки – огонь", "Зачетная попа", "Какая красивая фигура" – написали на странице звезды в "Инстаграм".

Под сексуальным фото отметился и муж знаменитости. Влад Топалов оставил множество смайликов и написал "нравишься". Отдыхать за границу вместе с женой и маленьким сыном он не поехал из-за работы.

Ранее Регина Тодоренко оголила накачанные ягодицы.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей