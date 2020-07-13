Фигуру супермодели оценили более миллиона пользователей

Белла Хадид приняла участие в необычной фотосессии – манекенщицу в разных купальниках снимали под водой, пока она плавала в бассейне. Снимки знаменитости, которую признали самой красивой девушкой в мире, вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети.

Сама съемка, похоже была непростой. Для организации потребовалось множество оборудования, которое установили прямо над водой, а вместе с супермоделью в бассейне находились четыре человека в гидрокостюмах.

Однако результат того стоил. Всего за несколько часов фото Хадид в "Инстаграм" оценили более миллиона человек. Они восхищены фигурой красавицы.

"Магическая Белла", "Лучшая модель", "Просто королева", "Самая прекрасная женщина в мире", "Невероятная", "Идеальная", "Самая потрясающая девочка", "Икона стиля", "Красивая малышка", – такие комментарии оставили в блоге подписчики.

Белла Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. В том числе и из-за статуса самой красивой девушки. Считается, что черты лица звезды максимально приближены к стандартам золотого сечения.

Ранее "Утро.ру" показывало фото обнаженной Беллы Хадид.