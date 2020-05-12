Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Самую красивую девушку в мире показали в откровенном платье

Самую красивую девушку в мире показали в откровенном платье
Белла Хадид. Фото: LJ Fotos/AdMedia/www.globallookpress.com
Ярко-красный наряд подчеркнул стройность супермодели

В честь отмененного Каннского кинофестиваля, который должен был стартовать сегодня, модный журнал о жизни звезд сделал подборку лучших образов знаменитостей на ковровой дорожке. При этом американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид предстала в весьма откровенном виде.

На снимке топ-модель облачена в платье насыщенного красного цвета с длинным подолом. Наряд оголяет стройные бедра девушкой прямо до талии, а откровенное декольте подчеркивает красоту звездного тела.

Как отмечает журнал "Супер", грандиозное мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса – перенести фестиваль в виртуальное пространство организаторы не пожелали. Новая дата проведения события мировой значимости для киноиндустрии также не назначена из-за всеобщей неопределенности.


Помимо том-модели Беллы Хадид, на опубликованных кадрах предстала Ирина Шейк в золотисто-желтом платье, российская актриса Светлана Ходченкова, Бред Питт в обнимку с Леонардо Ди Каприо и другие звезды.

Ранее Белла Хадид рискнула сняться обнаженной с помощью видеосвязи.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

Стало известно об остановке российского газопровода

Старая труба нуждается в техническом осмотре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей