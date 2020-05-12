Ярко-красный наряд подчеркнул стройность супермодели

В честь отмененного Каннского кинофестиваля, который должен был стартовать сегодня, модный журнал о жизни звезд сделал подборку лучших образов знаменитостей на ковровой дорожке. При этом американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид предстала в весьма откровенном виде.

На снимке топ-модель облачена в платье насыщенного красного цвета с длинным подолом. Наряд оголяет стройные бедра девушкой прямо до талии, а откровенное декольте подчеркивает красоту звездного тела.

Как отмечает журнал "Супер", грандиозное мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса – перенести фестиваль в виртуальное пространство организаторы не пожелали. Новая дата проведения события мировой значимости для киноиндустрии также не назначена из-за всеобщей неопределенности.

Помимо том-модели Беллы Хадид, на опубликованных кадрах предстала Ирина Шейк в золотисто-желтом платье, российская актриса Светлана Ходченкова, Бред Питт в обнимку с Леонардо Ди Каприо и другие звезды.

Ранее Белла Хадид рискнула сняться обнаженной с помощью видеосвязи.