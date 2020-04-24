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Самая красивая девушка в мире снялась обнаженной

Самая красивая девушка в мире снялась обнаженной
Белла Хадид. Фото: Riccardo Giordano/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американская супермодель в условиях карантина снималась с помощью видеосвязи

Съемки по веб-камере набирают все большую популярность во время самоизоляции. В очередной домашней фотосессии приняла участие одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Белла Хадид, которая предстала перед камерой обнаженной. Откровенные кадры звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм".

На одной из фотографий Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, позирует без одежды в одних туфлях. Перед собой звезда поставила сумку известного бренда – аксессуар прикрывал тело знаменитости.

Без нижнего белья Белла предстала и на следующем снимке. В руках модели была плетеная сумка, а на груди – небольшая вязаная накидка белого цвета.

Дистанционную съемку для звезды провел известный фотограф Пьер-Анж Карлотти, который также работал с Ириной Шейк и многими другими знаменитостями.

"Как мне нравится!", "Обожаю Беллу", "Слишком хорошо", "Самая лучшая", – написали Хадид в комментариях под снимками. Некоторые подписчики отметили, что им нравится идея фотосессий по видеосвязи.

Ранее Белла Хадид позировала на кровати в одних трусах.

Карина СИРАЗОВА

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