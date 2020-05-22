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Белла Хадид во время карантина устроила эффектную фотосессию в купальнике. Красавица сняла себя на улице, пока загорала. В кадр попало обнаженное тело манекенщицы, некоторые части которого были прикрыты крошечным бюстгальтером и трусами на завязках.
За несколько часов фото знаменитости в "Инстаграм" оценили около 1,5 миллионов человек. Такая армия поклонников появилась у модели не просто так: она считается самой красивой девушкой в мире, ведь черты ее лица близки к стандартам золотого сечения.
После фотосессии в бикини Белла Хадид получила тысячи сообщений от поклонников, среди которых есть и знаменитости. Комментаторы завалили супермодель комплиментами – они считают тело красавицы идеальным.
"Ты как прекрасный ангел", "Королева", "Потрясающее тело", "Выглядишь шикарно", "Люблю твое естественное тело в купальнике", – написали они под снимком.
Ранее Белла Хадид сфотографировали на кровати в одних трусах.
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