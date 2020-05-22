Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Самая красивая девушка в мире снялась в крошечном бикини

Самая красивая девушка в мире снялась в крошечном бикини
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
Супермодель продемонстрировала фигуру в зеленом купальнике

Белла Хадид во время карантина устроила эффектную фотосессию в купальнике. Красавица сняла себя на улице, пока загорала. В кадр попало обнаженное тело манекенщицы, некоторые части которого были прикрыты крошечным бюстгальтером и трусами на завязках.

За несколько часов фото знаменитости в "Инстаграм" оценили около 1,5 миллионов человек. Такая армия поклонников появилась у модели не просто так: она считается самой красивой девушкой в мире, ведь черты ее лица близки к стандартам золотого сечения.

После фотосессии в бикини Белла Хадид получила тысячи сообщений от поклонников, среди которых есть и знаменитости. Комментаторы завалили супермодель комплиментами – они считают тело красавицы идеальным.

"Ты как прекрасный ангел", "Королева", "Потрясающее тело", "Выглядишь шикарно", "Люблю твое естественное тело в купальнике", – написали они под снимком.

Ранее Белла Хадид сфотографировали на кровати в одних трусах. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 22 мая

Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"

Взрыв хохота: свежие анекдоты дня на 22 мая

Короткие смешные шутки отвлекут от насущных проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей