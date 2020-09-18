Масляков довел КВНщика до слез: стали известны подробности скандала

Масляков довел КВНщика до слез: стали известны подробности скандала
Александр Масляков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Причиной ссоры оказались личные обиды

КВН с момента его возрождения в 1986 г. помог пробиться многим современным звездам. Благодаря проекту стали популярными Гарик Харламов, Михаил Галустян, Екатерина Варнава и многие другие артисты. Однако ходят слухи, что играть в клубе непросто из-за жестких правил и своенравного характера Александра Маслякова. Многие участники КВН покидали проект со скандалом, а некоторые из них до сих пор нелестно отзываются о ведущем.

Ссора Александра Маслякова и Нурлана Коянбаева

Этот скандал произошел в 2006 году. Команда "Астана.KZ" в полуфинале игры получила неожиданно низкую оценку, из-за чего капитан не смог сдержать эмоций и заплакал прямо на сцене.

Нурлан Коянбаев устроил в гримерке дебош, при этом нецензурно высказываясь в адрес ведущего. Позже он говорил в интервью, что поражение его команды было запланировано по политическим причинам. В следующем сезоне на сцену он не вышел – команда играла без него, передает Teleprogramma.pro.

Конфликт Зеленского и Маслякова

А вот Владимир Зеленский, который играл в КВН около десяти лет, поссорился с ведущим еще раньше – в 2003 году. Как говорил сам артист, который впоследствии стал президентом Украины, конфликт произошел "по причине командности".

Когда команда "95-й квартал" перестала выступать, Масляков предложил Зеленскому остаться работать редактором, а остальных участников коллектива распустить. Артист не захотел бросать коллег, и они решили давать концерты отдельно.

Однако юмористам стали мешать – срывали выступления. Как говорил Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону, делать это мог вовсе не ведущий КВН, но после отказа дорога обратно в клуб была для него закрыта.

"Я был предан анафеме",

– поделился украинский президент. Однако спустя несколько лет они все же встретились с Масляковым и даже обменялись парой фраз. Позже в интервью RT ведущий программы отмечал, что среди бывших участников много достойных людей, которые добились больших успехов:

"Но должен признать, что президентом, насколько мне известно, не становился еще ни один из игравших в КВН. Поэтому гордость не гордость, но любопытство есть".

Ранее сестра Александра Гудкова рассказала, почему ведущий КВН не любил команду "Федор Двинятин" и чем был шокирован в его выступлении.

Фоторепортаж
Звезд КВН преследует смерть
Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
Алексей Лютиков. Кадр youtube.com Виктор Толкач. Кадр youtube.com Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56
Карина СИРАЗОВА

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