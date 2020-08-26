Сестра юмориста рассказала, почему у них с братом не сложились отношения с руководителем известной телепередачи

Имя Александра Гудкова сейчас знают многие: харизматичный мужчина не только снимается в Comedy Women и "Вечернем Урганте", но и сотрудничает с многими звездами и имеет несколько собственных проектов в интернет-пространстве. Сестра известного юмориста решила поделиться своими воспоминаниями и рассказать о том, как на его карьеру повлиял "Клуб веселых и находчивых".

По словам Натальи, она первая пришла в КВН, а чуть позже к ней присоединился брат. Девушка вспоминает, что во время выступлений с ним происходило немало неловких моментов, которые заставляли краснеть даже Александра Маслякова. Например, однажды в самый ответственный момент юморист неудачно подпрыгнул, и у него треснули штаны.

"Александр Васильевич Масляков от ужаса покраснел. Но что тут сделаешь? Надо было доигрывать любой ценой", – рассказала Гудкова в интервью для "Экспресс газеты".

Девушка также призналась, что ведущий КВН не очень любил их команду "Федор Двинятин", поскольку не всегда понимал их чувство юмора. Однако его жена любила коллектив, за который выступал Гудков. Супруга Маслякова всегда их поддерживала, за что они ей очень благодарны.

Напомним, что недавно Александр Гудков встал на защиту Ксении Собчак и попытался оправдать ее шутки над жертвами насилия.