Люди заявили, что на это невозможно смотреть

Телеведущий Дмитрий Нагиев шокировал пользователей Интернета весьма нестандартным образом – для своего нового проекта актер сыграл роль ведущего шоу и дрессировщика, которому пришлось пережить встречу с медведицей в берлоге.

В своем новом шоу, которое будет выходить на "ЮТуб", Нагиев беседует с теми персонажами, к актерским образам которых давно испытывает интерес. Во время интервью происходят различного рода казусы, и беседа ведущего с гостем превращается в фарс.

Стоит отметить, что формат шоу пришелся по душе далеко не всем – образ окровавленного Нагиева в разорванной одежде, да еще и без уха, шокировал интернет-пользователей.

"Нагиев, конечно, талант, никто ничего и не говорит, но что это было я пока не понял", "Много крови, неприятно", "Что за жесть", "Не для всех, Дим... не для всех", "Хотя Нагиева очень люблю. Но это смотреть невозможно",

– пишут пользователи в Сети (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Многие предположили, что таким образом ведущий высмеивает многочисленные интервью, которые заполнили отечественный Интернет. В описании ролика указано, что первым гостем Дмитрия стал единственный в мире дрессировщик медведей, который проживает с ними в одной берлоге.

К слову, Нагиев давно испытывает интерес к неординарным актерским ролям: не так давно он примерил на себя образ бездомного для участия в одном из телевизионных проектов.