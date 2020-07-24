Актер продолжит сниматься в различных телевизионных проектах

Внешний вид Дмитрия Нагиева кардинально поменялся: у него появилась неухоженная борода и запутанные волосы, прикрепленные к шапке. Как указывают журналисты, артист стал бомжом, однако эти изменения произошли с ним из-за участия в съмках одного из старых телевизионных проектов.

Как передает "Собеседник.ру", гримеры и художники вдохновились образом Тома Хэнкса в киноленте "Изгой" и решили сделать из актера бездомного. Для этого ему приклеили неопрятную и неухоженную бороду с помощью двустороннего скотча. Вместо привычной прически, на голове Нагиева появятся дреды, которые художники специально пришили к шапке.

Напомним, что не так давно в СМИ появилась информация, что известный актер и шоумен, который тщательно скрывает свою личную жизнь, живет на две семьи сразу.