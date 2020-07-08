СМИ: Нагиев живет на две семьи

СМИ: Нагиев живет на две семьи
Дмитрий Нагиев. Фото: www.globallookpress.com
Популярный ведущий восемь лет скрывал свою дочь

Дмитрий Нагиев не любит говорить о своей личной жизни, а в интервью лишь намекает, что сейчас он не одинок. В 2010-м актер развелся со своей первой и единственной официальной женой Алисой Шер, в браке с которой родился сын Кирилл. От супруги ведущий ушел к другой женщине, однако сейчас журналистам удалось выяснить, что шоумен и вовсе живет на две семьи.

Наталия Коваленко работала агентом артиста, а в начале 2000-х стала его "тайной женой", рассказала СМИ ее знакомая. Алиса Шер, судя по ее мемуарам, знала о сопернице, хоть и до сих пор ее имени никогда не называла.

По словам друзей ведущего "Голоса", Коваленко и Нагиев до сих пор живут вместе под Санкт-Петербургом и воспитывают 11-летнего сына Марка. Избранница звезды работает на Первом канале, и именно о ней как о своей любимой женщине актер говорит во всех интервью.

Тем не менее приятели шоумена рассказали, что у него есть еще одна причина скрывать свою личную жизнь. По некоторой информации, у актера есть и вторая семья, но уже в Москве. Так, ведущий "Голоса" якобы встречается с Анной Спектор – его давней поклонницей.

По словам знакомого актера, Дмитрий и Анна вместе уже около 15 лет, у них есть восьмилетняя дочь Мира. Как пишет сайт "Комсомольская правда", ведущий ребенка официально признал и дал дочери свою фамилию.

Впрочем, сам Нагиев продолжает хранить молчание. По словам промоутера Сергея Лаврова, для актера это выгодно в том числе для поддержания интереса аудитории.

Ранее Нагиев показался после времяпрепровождения с любимой женщиной.

Карина СИРАЗОВА

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