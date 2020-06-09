Шоумен держит имя любимой в секрете

Дмитрий Нагиев тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Наконец он решил поделиться семейным счастьем и поведал о своей возлюбленной. Имя избранницы он все также держит в тайне.

Актер рассказал, что уже много лет счастлив с любимой женщиной. По его словам, возлюбленная за эти годы "дослужилась с ним до генеральши". Он также рассказал, что дома совсем не похож на того человека, которого привыкли видеть зрители на экране.

"Внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки", – откровенничает Нагиев.

Актер признался, что самое главное для него – это семья и дети. Дмитрий Нагиев считает, что залог крепких и счастливых отношений – в полном взаимопонимании, сообщает издание "7 дней".

Он также уверен, что личную жизнь нужно держать в секрете. Так, артист заявил, что даже на премьерных показах садится в стороне от любимой, чтобы ничем не выдать их связь.