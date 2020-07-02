Взмокший от "любовных утех" Нагиев съязвил о своем возрасте

Взмокший от "любовных утех" Нагиев съязвил о своем возрасте
Дмитрий Нагиев. Фото:instagram.com/nagiev.universal
Артист показался раздетым

Дмитрий Нагиев все так же заставляет трепетать женские сердца. Несмотря на то что разменял шестой десяток, он находится в отличной форме и продолжает волновать многочисленных поклонниц. Накануне актер взорвал Сеть свежим видео, на кадрах которого предстал оголенным и вспотевшим.

В подписи к ролику 53-летний шоумен в свойственной ему манере сыронизировал по поводу своего возраста. Нагиев намекнул, что провел время с возлюбленной и очень сильно устал – в его годы тяжело подолгу радовать женщину.

"Чуть в отруби не превратился. Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации", – пошутил артист.

При этом преданные подписчики поспешили заверить кумира, что он в отличной форме и даст фору многим молодым парням.

"Как можно быть таким секси в таком возрасте", "Сумасбродный мужчина мечты!", "Держись, Димуль, до пенсии ещё далеко", "Как всегда на высоте! Приятно видеть вас, Дмитрий", "Что за капитальный красавчик такой", – восхитились пользователи соцсети.

Ранее "Утро.ру" поделилось информацией о возлюбленной Дмитрия Нагиева. Актер рассказал, что уже много лет счастлив в отношениях с любимой женщиной.

Ольга ФЕДОРОВА

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