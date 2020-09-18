Норкина нагло подставили из-за денег

Норкина нагло подставили из-за денег
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мошенники требуют денег на поддержку проекта

Не так давно овдовевший Андрей Норкин столкнулся с еще одной напастью. На Ютуб-канале "Андрей Норкин" появилось объявление о сборе средств на поддержку проекта. Сам журналист предупредил: он к этому не причастен, а реквизиты карты опубликовали аферисты. Такое заявление ведущий сделал на своей странице в "Инстаграм".

Сообщение о пожертвованиях появилось в соцсетях три месяца назад. Некоторые пользователи заметили объявление и стали жаловаться на нарушение закона. Стоит отметить, что создатели проекта не выдают свой канал за личный аккаунт журналиста и публикуют видео с анекдотами Норкина, которые он рассказывает в эфире.

Тем не менее телеведущий решил предупредить своих поклонников и сделал объявление в соцсетях:

"Осторожно, мошенники! Будьте внимательны, пожалуйста: я никогда не прошу никаких денежных переводов!"

В комментариях под фото Норкина поблагодарили за честность: "Настоящий друг всегда предупредит об опасности! Браво, Андрей!", "Мы верим Вам, Андрей! Всего Вам доброго! Особенно терпения!", "Вот же наглые аферисты! А я чуть не поверила!"

Напомним, что сейчас Норкин отдыхает в Крыму. Накануне недавно овдовевшего ведущего заметили с незнакомой женщиной.

Карина СИРАЗОВА

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