Тележурналист отдыхал в Крыму

Андрей Норкин находился на отдыхе в Коктебеле. В соцсетях появились фотографии, на которых журналист позирует рядом с незнакомой женщиной.

Как оказалось, загадочной незнакомкой оказалась некая Ольга Семенова. Именно она поделилась снимками с Норкиным/

"Солнечный день, на пляже в Коктебеле… Случайно встретила моего любимого ведущего Андрея Норкина" – сообщила радостную новость женщина.

Андрей и Ольга сначала сфотографировались у моря. На женщине был надет купальник с желтым верхом. Норкин же позировал в одних плавках.

Позже Ольга опубликовала еще одну фотографию с тележурналистом. Только на Семеновой уже был другой пляжный образ – обмотанное вокруг тела розовое полотенце, красный купальник и яркая кепка.

Можно предположить, что Ольга еще раз случайно встретилась с кумиром на отдыхе. Некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что на последнем снимке Норкин положил руку на плечо женщины, что воспринялось как жест более личного характера.

Многие начали обвинять Андрея Владимировича в том, что он так быстро прервал траур по супруге. Напомним, известной радиоведущей Юлии Норкиной не стало 4 июня 2020 года.

"У вас жена умерла недавно, а вы уже веселиться уехали" – осуждающе написал один из пользователей Сети.

Комментаторы начали подозревать, что Ольга – это не случайная фанатка Норкина, а его новая возлюбленная. Однако официального подтверждения этому нет.

Ранее вдовец во время эфира программы "Место встречи" позволил себе шутку, которая взбесила россиян.