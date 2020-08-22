Публику возмутило, что ведущий позволил себе оскорбить женщин

Муж покойной Юлии Норкиной в очередной раз пошутил в эфире своей программы "Место встречи". На этот раз острота не пришлась по вкусу многочисленной аудитории телеведущего.

Пользователи Сети посчитали двусмысленный анекдот оскорбительным для женщин и посоветовали шутнику юморить как и раньше, в рамках политической повестки.

Суть прикола, который так разозлил россиян заключался в следующем: у рассказчика две новости, хорошая и не очень. Хорошая заключается в том, что скоро приедут две "телки", а плохая в том, что обе женщины "не очень".

Ролик с неоднозначным анекдотом опубликован на странице телепередачи в "Интаграм". Сама же шутка была озвучена прямо в студии политической программы при участии экспертов.

Своим мнением по поводу неуместности подобных высказываний пользователи Сети поделились в комментариях. Они отметили, что такое обращение к женщинам на федеральном канале выглядит странно и предложили Норкину вернуться к политическим анекдотам.

Ранее телеведущий делился кадрами с первого дня рождения без жены.